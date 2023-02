Serie B, domani l’assemblea di Lega: si decidono le date di playoff e playout

"In conformità alle vigenti disposizioni statutarie l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per martedì 21 Febbraio 2023 alle ore 11.30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per Mercoledì 22 Febbraio 2023 alle ore 11.30 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B, in Milano, in via Ippolito Rosellini, 4, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente