Serie B, designazioni 16^ giornata: ecco chi arbitrerà Palermo-Como

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 16ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma giovedì 8 dicembre.

Ternana – Cagliari Mercoledì 07/12 H. 20.30MassaRossi M. – SeverinoIv: VolpiVar: AyroldiAvar: Ghersini Parma – Benevento H. 12.30GariglioSechi – BaroneIv: ColomboVar: Di MartinoAvar: Paganessi Cittadella – Bari H. 15.00PiccininiRossi L. – TrasciattiIv: ManganielloVar: GuidaAvar: Bercigli Cosenza – Brescia H. 15.00 (Var On Site - Stadio "Marulla")MeravigliaColarossi – MarchiIv: MarescaVar: FourneauAvar: Cipressa Genoa – Sudtirol H. 15.00GiuaFiore – MacaddinoIv: SerraVar: AbissoAvar: Baroni Modena – Venezia H. 15.00 (Var On Site - Stadio "Braglia")PaternaBerti – MiniuttiIv: ZufferliVar: ChiffiAvar: Preti Perugia – SPAL H. 15.00Gualtieri M.Mondin – YoshikawaIv: MarchettiVar: MazzoleniAvar: Maggioni Reggina – Frosinone H. 15.00 (Var On Site - Stadio "Granillo")MarianiLo Cicero – CecconIv: PerenzoniVar: AurelianoAvar: La Penna Pisa – Ascoli H. 18.00 (Var On Site - Stadio "Arena Garibaldi - Anconetani")SantoroBindoni – De MeoIv: MassimiVar: Di PaoloAvar: Longo S.