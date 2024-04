Serie B, decisioni Giudice Sportivo: dodici squalificati, multe per due club

Il Giudice Sportivo, al termine della sedicesima giornata di ritorno della Serie BKT, ha squalificato dodici calciatori: due turni a Bellomo.

Mediagol ⚽️ 29 aprile - 15:40

Il Giudice Sportivo, al termine della sedicesima giornata di ritorno della Serie BKT, ha squalificato dodici calciatori: due turni a Bellomo (Bari); un turno a Bellusci (Ascoli), Benali (Bari), Borini (Sampdoria), Camara (Parma), Candela (Venezia), De Paoli (Sampdoria), Esposito (Sampdoria), Marcandalli (Reggiana), Micai (Cosenza), Situm (Catanzaro) e Venturi (Cosenza). Di seguito, il comunicato integrale diramato dalla Lega B:

"a) SOCIETA’

Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata ritorno sostenitori delle Società Bari, Brescia, Cittadella, Como, Palermo, Parma, Sampdoria, Spezia e Ternana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, numerosi fumogeni e due bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COSENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

BELLOMO Nicola (Bari): per avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo,

afferrato all'altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BENALI Ahmad (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

BORINI Fabio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CAMARA Drissa (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

CANDELA Antonio (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE PAOLI Fabio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

ESPOSITO Sebastiano (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MARCANDALLI Alessandro (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MICAI Alessandro (Cosenza): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

SITUM Mario (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VENTURI Michael (Cosenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione)".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.