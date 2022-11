Serie B, decisioni Giudice sportivo: 4 giocatori squalificati, Pecchia in diffida

Il Giudice Sportivo di Serie B , dopo le risultanze arbitrali dell'undicesima giornata di campionato, ha fermato per una giornata quattro calciatori. Si tratta di Milan Badelj (Genoa), Edoardo Iannoni (Perugia), Jesse Pekka Joronen (Venezia) e Alessandro Murgia (Spal).

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.