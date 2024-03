Serie B, Cremonese batte Como. Moreo stende la Ternana. Catanzaro ko. La classifica

Sono tre le gare andate in scena alle ore 16:15, valevoli per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Cade clamorosamente in casa il Catanzaro con la Reggiana di Nesta che espugna il Ceravolo grazie alla sfortunata autorete del portiere dei calabresi, Fulignati. I giallorossi sono dunque ora vulnerabili ad un eventuale sorpasso del Palermo impegnato a Lecco domenica. Non riesce a trovare continuità il Como che dopo la vittoria con il Venezia cade contro la Cremonese in un derby ad alta quota. Pesa l'espulsione precoce di Strefezza, con Coda e compagni che vincono per 2-1 rendendo anche vana la perla su calcio piazzato di Da Cunha. Seconda sconfitta consecutiva per la Ternana, con l'ultima vittoria al "Barbera" di Palermo, con il Pisa vittorioso grazie alla rete in zona Cesarini dell'ex rosanero Moreo.