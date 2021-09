Serie B, Cosenza-Vicenza 2-1: primo successo stagionale per i calabresi

I calabresi hanno superato per 2-1 i veneti nella gara valida per la 3a giornata del campionato di Serie B

Alle ore 14.00 allo stadio "San Vito" di Cosenza è andata in scena la sfida tra i padroni di casa e il Vicenza. I calabresi hanno superato per 2-1 i veneti e trovato di conseguenza il primo successo in campionato dopo due sconfitte di fila. Ad aprire le marcature ci ha pensato Gori che all'8' ha portato avanti i suoi, il raddoppio porta la firma di Caso che al 61' ha raddoppiato mettendo la gara sul binario rossoblu. La rete dei biancorossi l'ha realizza Meggiorini al 93', troppo tardi per provare a recuperare la gara; terzo k.o. consecutivo per gli uomini guidati da Domenico Di Carlo.