Serie B, classifica marcatori: vetta per Brunori e Cheddira, Pohjanpalo sul podio

Si aggiorna la classifica marcatori al termine dei match della ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Cheddira del Bari torna in vetta con la rete messa a segno contro la Spal, 13 reti anche per il bomber del Palermo Matteo Brunori dopo il penalty trasformato in occasione del match contro la Reggina. Secondo posto in solitaria per Pohjanpalo.