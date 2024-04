Serie B, classifica marcatori: Brunori vola al 2° posto, Pohjanpalo ancora in testa

Conclusa la trentunesima giornata di campionato, si aggiorna anche la classifica marcatori di Serie B. In testa resta Pohjanpalo del Venezia con 19 reti, seguono con 14 centri Brunori del Palermo - balzato in seconda posizione dopo la doppietta messa a segno in casa del Pisa, Casiraghi del Sudtirol e Coda della Cremonese. Al terzo posto con 12 gol Gennaro Tutino del Cosenza.