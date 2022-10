Serie B, classifica marcatori aggiornata: Cheddira in testa, Brunori ed Elia…

Archiviata la 9^ giornata del campionato di Serie B, si aggiorna la classifica marcatori. Resta saldo in vetta il bomber del Bari, Cheddira, seguito a ruota da Antenucci. Al terzo posto salgono anche Diaw del Modena e Gliozzi del Pisa, dopo la rete messa a segno sabato pomeriggio contro il Palermo. Quarto posto per l'attaccante Matteo Brunori e per il giovane numero 77 rosanero Salvatore Elia: entrambi a quota 3 reti.