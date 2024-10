Serie B, Capozucca: “Campionato molto difficile. Favorite alla promozione…”

Le parole dell'ex DS del Cagliari sulla serie B.

Mediagol ⚽️ 2 ottobre - 16:03

Stefano Capozucca, ex ds di Cagliari e Ternana tra le altre,è intervenuto ai microfoni di "sampnews24". Tanti temi dibattuti, tra cui soprattutto la serie B.

LA SERIE B - Il DS ha parlato della complessità del campionato cadetto: "Partiamo dal presupposto che si tratta di un campionato difficile, tutt’altro che semplice. Ovviamente chi viene retrocesso dalla Serie A ha qualche chance in più: ricordo ad esempio tre anni fa, quando scesi in B con il Cagliari, era normale fossimo la squadra più forte insieme al Genoa. Però ad arrivare primo fu il Frosinone, e fu una bella sorpresa. Ma il campionato è così, è difficile: si possono fare pronostici, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo".

LE FAVORITE - Capozucca ha detto la sua anche sulle favorite allla vittoria finale: "All’inizio è facile dire sempre le stesse: Sampdoria, Palermo, Cremonese e Pisa, che infatti si sta confermando in testa alla classifica. Queste sono quelle che tutti pensano possano lottare per la promozione, compreso il Sassuolo, che vorrà subito tornare in Serie A".

LA SAMPDORIA - L'ex DS dei sardi ha parlato anche della Sampdoria e le impressioni rispetto alla scorsa stagione: "La Sampdoria dell’anno scorso non mi aveva fatto una grande impressione: alla prima giornata, in casa, perdemmo immeritatamente. A Genova subimmo una batosta, ma a pochi minuti dalla fine eravamo fermi sull’1-1. Quest’anno, invece, la squadra è ben attrezzata, nonostante siano partiti male".

Ha parlato anche del suo collega Pietro Accardi e del suo lavoro con i blucerchiati: "Pietro è uno dei migliori giovani direttori sportivi in circolazione, e anzi, secondo me è il migliore, al livello di una squadra importante di Serie A. Anche la Samp però è un club importante, e inoltre è un club in cui ha militato, quindi conosce l’ambiente. Ho un bel rapporto con lui, è davvero bravo e gli auguro di tornare in A con i blucerchiati. Il derby di Coppa Italia? Un derby rimane un derby: mi viene da ridere quando sento dire che il Genoa pensava alla prossima sfida di campionato. Detto questo è stata una partita equilibrata, poi alla lotteria dei rigori non ci sono mai favoriti: ha vinto la Sampdoria, e per il Genoa è stato un brutto colpo, perché è sempre brutto perdere un derby."

LA SERIE A - Capozucca ha anche parlato della serie A: "Favorita allo scudetto?A mio modo di vedere la favorita rimane l’Inter, che se la giocherà con la Juventus e il Napoli. Il Cagliari?Nicola è l’allenatore giusto, un combattente, uno che non molla mai. Ho visto il match con il Parma: che partita rocambolesca! Segnato il 2-2, palla al centro e subito 2-3. Si è vista una squadra che non vuole mai mollare. Poi, come dico sempre, andare a giocare a Cagliari non è mai facile per nessuno: il pubblico dell’Unipol Domus, nonostante sia uno stadio piccolo, è davvero il dodicesimo uomo in campo"

LA NAZIONALE - L'ex DS del Genoa ha anche commentato le scelte di svecchiamento di Spalletti, preconvocando ragazzi giovani come Pissilli e Maldini: "Dico che Spalletti è un maestro, uno degli allenatori più bravi attualmente in circolazione. Farà quello che ritiene giusto fare, e va bene così".