Serie B, Calori: “Cremonese-Palermo indecifrabile. Parma la migliore della B”

Parola ad Alessandro Calori . L'ex allenatore del Venezia è intervenuto ai microfoni di TuttoB per analizzare il campionato di Serie B . Focus in particolare sulla capolista Parma e sul big match in programma sabato tra Cremonese e Palermo . Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

SPEZIA- "Ha pagato lo scotto della retrocessione, ritrovandosi ultimo in classifica. Quando scendi dalla A sei costretto a fare i conti con un ambiente depresso, ma devi rialzarti prontamente e calarti in una realtà completamente diversa: serve umiltà, convinzione e un cambio di mentalità per non risvegliarsi in cattive acque. È pur vero che talvolta, pur giocando bene, lo Spezia non ha colto i risultati che avrebbe meritato… Adesso però i liguri sono in serie positiva da 4 turni, comprensivi di due vittorie, e si sono un po’ risollevati. Certo, c’è ancora tanto da fare ma la strada imboccata è quella giusta. Fermo restando che, per organico, lo Spezia ha tutte le possibilità di trarsi in salvo”.