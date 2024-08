Serie B: cade il Palermo, ok Sassuolo e Cremonese. Aurelio beffa il Frosinone

Sono sette le partite andate in scena questa sera, valevoli per la seconda giornata di campionato: perde anche la Sampdoria, il Cittadella batte il Brescia in dieci.

Dopo la vittoria conquistata venerdì sera dal Modena contro il Bari, sono sette le sfide andate in scena questa sera, valevoli per la seconda giornata del campionato di Serie B. Di seguito, i risultati, i marcatori e la classifica aggiornata, in attesa delle gare in scena domenica.