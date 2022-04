Serie B, cade il Lecce con la Reggina, la Cremonese nuova capolista. Ok Benevento

I risultati del pomeriggio di Serie B il giorno di Pasquetta. Il Lecce non è più la capolista, lo è la Cremonese. Vincono Benevento e Perugia

Dopo l'anticipo che ha visto il pareggio tra SPAL e Crotone, si sono giocate le gare delle 15.00 di Serie B. Scivolone a sorpresa del Lecce, ormai ex capolista della Serie B, in quel di Reggio Calabria, con la Reggina vincitrice per 1-0 al "Granillo". I salentini nel giorno di Pasquetta perdono il primato lasciando il posto alla Cremonese che invece ha battuto la propria avversaria calabrese. Il Benevento vince contro l'ultima in classifica e continua ad inseguire il sogno promozione diretta. Di sera il big match tra Monza e Brescia, derby che dirà molto sul rush finale del campionato cadetto nei suoi vertici alti.