Serie B, Brescia-Parma 1-0: Moreo trascina Corini verso i play off. Iachini ko

Il posticipo di Serie B tra Brescia e Parma si è concluso al "Mario Rigamonti" . Un risultato che vede trionfare gli uomini di Corini per 1-0

Gara che rimane bloccato sullo zero a zero nella prima frazione di gioco, lasciando pochi sprazzi di gioco con poche occasioni da ambe due le parti. Con gli uomini di Corini in leggero vantaggio sulla produzione offensiva, con la vera ed unica nitida azione da gol per i lombardi, con Leris che sfiora il vantaggio colpendo il palo al minuto 19’.