Serie B, “Boxing Day” con record di ascolti e spettatori: comanda Bari-Genoa

Numeri da record in Serie B per il "Boxing Day" del 26 dicembre

La scelta della Lega Serie B di disputare l'intera 19a giornata il 26 dicembre si è rivelata più che vincente. Nel giorno di Santo Stefano, o per dirla all'inglese del "Boxing Day", il campionato cadetto ha fatto registrare il più alto numero di ascolti e il più alto numero di spettatori.

Come comunicato da Sky Sport, e partite della 19/a giornata di Serie BKT hanno ottenuto il primato stagionale di audience televisivo con 622 mila spettatori medi cumulati, migliorando i vari record inanellati per la 15°, 16° e 17° giornata. In particolare il posticipo di Serie BKT Bari-Genoa in onda dalle 20.30 è stato visto nel complesso da 176 mila spettatori medi e 624 mila spettatori unici, diventando la partita più vista della stagione.