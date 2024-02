Serie B, Binda: “Parma capolista, ma per quanto? Le rivali crescono. Il Palermo…”

"Qui non ci sono guardie e ladri, lepri e cacciatori. Questa sta diventando una royal rumble, come quelle del wrestling. Ed è tutto vero, senza le finzioni Usa di quello show". Così il noto giornalista sportivo, Nicola Binda, attraverso le colonne dell'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", dopo le sfide valevoli per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B andate in scena tra venerdì e sabato. "Sarebbe bastato il pareggio del Parma per rimettere in discussione tutto, invece quel colpo di coda di Camara ha tenuto in vantaggio la capolista e ridimensionato il Venezia. Ma per quanto? Non per sfiducia nella capolista, ma per la crescita delle rivali. Guardate come stanno salendo Cremonese, Como e Palermo, come spingono, come premono, come ci credono", le sue parole.