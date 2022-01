Serie B, Benevento-Monza 3-1: giallorossi secondi in classifica, raggiunto il Brescia

Benevento che vince 3-1 sul Monza e si porta al secondo posto insieme al Brescia. In gol Tello, Moncini e Insigne

Torna in campo la Serie B con il recupero della diciottesima giornata, al "Ciro Vigorito" in campo Benevento e Monza . Posticipata invece la gara tra Lecce e Vicenza.

Padroni di casa subito in vantaggio con la rete di Roberto Insigne, quinto gol in campionato per il fantasista napoletano. Monza che perde due uomini in pochi minuti nella metà del primo tempo: prima Mazzitelli, espulso per doppia ammonizione, poi D'Alessandro che commette un brutto fallo e si vede sventolare il rosso diretto dall'arbitro Valeri. Benevento che raddoppia al minuto 40 con Tello, portandosi sul 2-0 e con due uomini in più.