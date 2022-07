Serie B, Balata: “Non ha senso che le seconde squadre possano essere promosse”

"Una delle cose che abbiamo chiesto è di portare avanti una riforma dei campionati italiani. Una riforma che è stata portata più volte alla nostra attenzione, che faceva parte del programma elettorale del presidente Gravina, che faceva parte di un documento che nell'ottobre del 2021 è stato spedito a tutte le leghe e che noi abbiamo approvato all'unanimità. I temi dello sviluppo del calcio italiano e della sostenibilità devono vedere finalizzata questa riforma, e proprio sulla sostenibilità ribadisco che non è possibile che la B subisca tre retrocessioni con tre promozioni. C'è poi il discorso anche delle Seconde Squadre, non si può pensare che abbiano il diritto alla promozione in serie cadetta: la Lega B abbraccia tutto il territorio, grandi e importanti città, territori storici, non è giusto ci sia questa possibilità. Se altre leghe ritengono giusto proseguire con questo progetto lo faccia, ma senza incidere su quelle che sono le nostre caratteristiche, la nostra storia e i nostri diritti".