Serie B, Angelozzi su Lucca: “Pronto per la A. Troppo giovane? Viene da ridere”

Le parole del dt del Frosinone, Guido Angelozzi, sullo straordinario avvio di stagione dell'ex Palermo

Avvio di stagione da sogno per Lorenzo Lucca , autore di ben tredici gol con la maglia del Palermo , e ora in forza al Pisa dopo l'addio al club rosa. Giunto in Toscana solo quest'estate, l'attaccante ha impressionato tra prestazioni brillanti e gol, tanto da guadagnarsi la prima convocazione nell'Italia Under 21 con cui ha esordito contro il Montenegro. Un momento brillante, quello vissuto dall'ex attaccante rosanero, analizzato dal dirigente Guido Angelozzi - dt del Frosinone - sulle frequenze di "TMW Radio".

"Lucca e Scamacca? Sono due giocatori forti e di prospettiva. Scamacca ha più esperienza, è stato già in Serie B, all'estero... In questo momento è più avanti. Vedo due giovani però che possono arrivare in alto, anche Lucca farà parlare di sé. Prematuro a gennaio in Serie A? No. Se un giocatore è forte è forte. Mi viene da ridere quando si dice che i ragazzi vanno aspettati, penso alla Fiorentina con Vlahovic lo scorso anno. Prandelli l'ha fatto giocare e la Fiorentina si è salvata grazie a un giovane, ritrovandosi adesso un giovane che è un grande patrimonio tra le mani. Negli altri campionati ci sono già i 2002 titolari".