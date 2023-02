Serie B, al via oggi la 23a giornata con Modena-Cagliari: il programma completo

La Serie B torna in campo con la 23^ giornata di campionato: la prima dopo la chiusura della sessione invernale di mercato. Aprirà le danze la sfida tra Modena e Cagliari, in programma questa sera alle 20:30 allo stadio "Braglia". Sabato pomeriggio in campo Spal e Bari. La capolista Frosinone affronterà il Como alle 16:15. Domenica in campo le inseguitrici della capolista. Genoa al Tardini, Reggina a Palermo.