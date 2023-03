Serie B, al via oggi alla 31^ giornata con Genoa-Reggina: il programma completo

Ritorna il campionato di serie B dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. La trentunesima giornata parte con Genoa-Reggina, in programma dalle ore 20.30. 8, invece, le gare in programma sabato. Chiuderà il trentunesimo turno, domenica alle 16.15, la sfida tra Modena e Cittadella.