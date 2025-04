Serie B, Aglietti: “Playoff? Cremonese e Spezia favorite, ma occhio al Palermo”

LOTTA PLAYOFF E SALVEZZA

Il tecnico ha parlato dell'anno in cadetteria: "È stato un campionato entusiasmante. Si poteva immaginare che il Sassuolo facesse il botto per la qualità della rosa. Il Pisa ha disputato un bel campionato confermando quanto di buono aveva già costruito l’anno scorso, complimenti al club e a Inzaghi. Chi punto ai playoff? Cremonese e Spezia arriveranno al terzo e quarto posto, Sono le favorite rispetto alle altre. Ma occhio, se il Palermo dovesse arrivare ai playoff potrebbe essere molto fastidioso, ha un’ottima squadra. La favorita uscirà da queste tre squadre. Per quanto riguarda la Sampdoria nessuno immaginava un campionato del genere, la squadra era ben costruita. Aveva le qualità per fare un altro tipo di campionato quando si sono fatte le griglie era tra le favorite, poi le aspettative non sono state rispettate. E oggi si ritrova a lottare per la salvezza, bellissima come sempre. Otto-dieci club in lotta. L’unica in difficoltà è il Cosenza seguita dalla Reggiana, Samp e Salernitana dopo il cambio hanno fatto tre punti importanti", ha concluso l'ex Lecco.