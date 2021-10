Serie B, 9a giornata: show Ternana, ok Monza e Benevento. La classifica aggiornata

Si concludono i primi match del sabato di Serie B, in attesa delle ultime due gare. Ternana che si impone per 5-0 sul L.R Vicenza, vittorie per Monza e Benevento, solo 0-0 tra Lecce e Perugia

Vittoria comoda anche per il Benevento, che supera in casa il Cosenza per 3-0. Primo tempo equilibrato con i padroni di casa che passano in vantaggio allo scadere con Barba. Nella seconda frazione sono Lapadula e Tello a firmare le reti che chiudono la gara in favore dei giallorossi. Tre punti conquistati in extremis per il Monza, vittorioso all' U-Power Stadium sul Cittadella, grazie al gol siglato nei minuti di recupero del secondo tempo da Marco D'Alessandro, i brianzoli tornano così a vincere dopo due turni di digiuno.