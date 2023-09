Serie B, 8ª giornata: vincono Spezia e Venezia, Pisa ko. Risultati e classifica

Dopo il turno infrasettimanale, al via l'ottava giornata di Serie B. Quattro le gare andate in scena oggi, sabato 30 settembre, alle ore 14:00, in attesa della sfida Ternana-Reggiana, in scena alle ore 16:15, oltre alle gare di domani. Primo successo in campionato per lo Spezia che, in trasferta, ha battuto la Feralpisalò grazie alle reti messe a segno da Esposito e Antonucci. Vince all'ultimo istante anche il Cosenza che, all'Arena Garibaldi, beffa il Pisa, in dieci uomini alla luce dell'espulsione nel primo tempo di Barbieri. Vince in rimonta anche il Venezia dopo la sconfitta rimediata martedì sera contro il Palermo. Decisive i gol siglati nel secondo tempo da Altare, Gytkjaer e Bjarkason. Si dividono la posta in palio anche Brescia (che continua ad essere imbattuto) e Ascoli.