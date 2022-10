Serie B, 7a giornata: goleada Bari, ko per Reggina e Frosinone. La classifica

Sono passate agli archivi otto delle dieci gare in programma per la settima giornata del campionato di Serie B. Goleada pazzesca del Bari che ha mandato al tappeto il Brescia con un netto sei a due. Ko interno per il Cagliari di Liverani e per il Palermo di Corini, sconfitti rispettivamente da Venezia e Sudtirol. Tre punti per Ternana, Modena, Parma e Genoa. Di seguito, risultati e classifica.