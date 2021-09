Serie B, 6^ giornata: ok Monza e Lecce, il Brescia cala il tris e vola al 2° posto

I risultati delle sfide andate in scena questo pomeriggio e valide per la sesta giornata di Serie B

Archiviato il turno infrasettimanale, è stato inaugurato oggi il programma della sesta giornata del campionato di serie B. Vittoria rocambolesca del Brescia che, dopo avere subito il doppio svantaggio, rimonta l’ Ascoli grazie alle reti di Cistana e Chancellor e al penalty di Pajac. La squadra di Inzaghi vola al secondo posto in attesa delle gare di domani. Solo un pareggio positivo tra Benevento e Como, con i campani rimasti in 10 dopo appena 20 minuti di gioco.

Vittoria in rimonta sul Pordenone anche per il Monza che dopo la rete del momentaneo 1-0 messo a segno da Tsadjout su rigore, ritrovano il pari con Machin. Nel secondo tempo le reti Sampirisi e Samuel Vignato chiudono definitivamente i conti. Al ‘Tombolato’ passa il Lecce, non basta la rete di Okwonkwo al Cittadella, i salentini si aggiudicano la vittoria con le reti di Coda e Di Mariano.