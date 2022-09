Serie B, 5^ giornata: ok Cagliari e Bari. Parma e Pisa ko, Reggina e Brescia in vetta

Archiviato il successo del Palermo contro il Genoa, nell'anticipo andato in scena ieri sera al "Barbera", sono quattordici le squadre scese in campo questo pomeriggio per la quarta giornata del campionato di Serie B 2022/23. Successo della Reggina, che conquista la vetta in solitaria condannando il Pisa al quarto ko stagionale. Il solito Cheddira traghetta il Bari alla vittoria, nel match casalingo contro il Cosenza. Al Tardini la Ternana rimonta il Parma e vince 2-3. 0-2 il risultato della sfida tra Benevento e Cagliari, deciso dalle reti di Lapadula e Lavumbo. Sconfitta amara del Frosinone, beffato nel finale da una rete di Beretta che regala il successo al Cittadella. Fa festa il SudTirol che vince in trasferta contro il Como, conquistando il secondo successo in campionato. Giocata un'ora più tardi, la gara tra Modena e Brescia è terminata con la vittoria da parte delle rondinelle, balzate in cima alla classifica insieme alla Reggina, nel segno dell'ex rosanero Stefano Moreo.