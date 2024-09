Serie B, 4ª giornata: risultati e classifica, Spezia-Cesena nel segno di Soleri

Dopo le gare andate in scena sabato, in Serie B - domenica 1 settembre - lo Spezia è riuscito a beffare in rimonta il Cesena al 100' grazie alle reti siglate da Soleri (entrato al minuto 66) e da Bertola, che hanno risposto al gol iniziale di Berti. Ma non solo; l'ex attaccante rosanero si è trasformato anche in portiere nei minuti finali del match, a causa dell'infortunio di Sarr: lo Spezia, infatti, non poteva più effettuare cambi. La Juve Stabia non è andata oltre lo 0-0 sul campo del Frosinone (espulsi Cichella e Folino, quest'ultimo salterà la gara contro il Palermo). Pari anche per la squadra di Alessio Dionisi: il gran gol di Fumagalli nel primo tempo, la rete dell'1-1 messa a segno da Di Mariano nella ripresa. E' caduta la Salernitana sul campo del Mantova con la rete di Galuppini, mentre il Catanzaro ha battuto 3-1 la Carrarese.