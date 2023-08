Serie B, 3ª giornata al via: da Pisa-Parma a Reggiana-Palermo, il programma

Primo turno infrasettimanale per la Serie B . Alle ore 20:30 sono otto le squadre che scenderanno in campo: quattro sfide valevoli per la terza giornata del campionato cadetto. I tifosi potranno seguire le gare su ben due piattaforme. I diritti sulla visione delle partite di Serie B per l'intera stagione calcistica 2022-2023 sono affidati, infatti, a Sky e Dazn .

Dopo due vittorie di fila contro Feralpisalò e Cittadella, il Parma di Fabio Pecchia sfiderà in trasferta il Pisa, reduce dall'importante successo ottenuto ai danni della Sampdoria. Torna in campo anche il Palermo di Eugenio Corini, che nel weekend ha riposato in attesa del verdetto da parte del Consiglio di Stato. I rosanero, in occasione della prima giornata, non sono andati oltre lo 0-0 al "San Nicola" contro il Bari nonostante la doppia superiorità numerica. Di fronte, la Reggiana di Alessandro Nesta che, dopo la sconfitta contro il Cittadella, è riuscita a rimontare due gol al Como. Una vittoria (contro l'Ascoli) ed un pareggio (con il Venezia) alle spalle per il Cosenza che, questa sera, affronterà il Modena, reduce dal successo contro lo stesso Ascoli che, alle 20:30, tornerà a giocare fra le mura amiche. Sia la squadra di Viali, sia la Feralpisalò, scenderanno in campo per ottenere il primo successo stagionale.