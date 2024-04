Serie B, 35a giornata: poker Parma, il Lecco retrocede in C. Risultati e classifica

Archiviati i due anticipi tra Pisa e Catanzaro - terminata 2-2 - e quello tra Venezia e Cremonese che ha visto vincere i lagunari per 2 reti a 1, prosegue la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. Sono quattro, in totale, le gare andate in scena in contemporanea alle 14:00. Torna a vincere il Parma, dopo il pari a reti inviolate maturato sul campo del Palermo. I crociati, con le reti di Mihaila, Camara e la doppietta di Bernabé, si sono portati a 6 punti dal Como seconda, condannando così ufficialmente alla retrocessione in Serie C il Lecco. Ko del Sudtirol in casa del Modena. Vittoria in extremis per l'Ascoli, che batte in casa la Ternana con il gol di Botteghin. Pareggio a reti bianche per Brescia e Spezia. Alle 16:00 in campo Sampdoria-Como, Cosenza-Bari, Cittadella-Feralpisalò e Palermo-Reggiana.