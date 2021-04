Serie B, 33^ giornata: La Spal ferma il Lecce, ok Salernitana, Monza ko ad Ascoli. La classifica

Gol ed emozioni nella 33^ giornata di Serie B.

Dopo la sfida di ieri tra Reggiana ed Empoli, che ha permesso alla compagine toscana di confermarsi sempre di più capolista vincendo al “Mapei Stadium”, la 33^ giornata di Serie B prosegue con altre 5 sfide andate in scena alle 14:00. Si interrompe la striscia positiva del Lecce che, dopo 6 vittorie consecutive, cade sotto i colpi della Spal che espugna il “Via del Mare” con le reti di Valoti e Okoli: la vetta adesso, per i puglisi, dista 4 punti. Capitombola ancora il Monza in casa dell’Ascoli, che passa grazie alla rete di Saric. 2-1 il risultato della sfida tra Cremonese e Pordenone, che permette ai biancorossi di volare a quota 42 punti in classifica. Cala il tris la Salernitana in casa dell’Entella, portandosi a -1 dal secondo posto in classifica. Solo un pareggio, infine, nella sfida tra Brescia e Pescara.