Serie B, 30^ giornata: l’Empoli si impone sull’Entella, il Lecce cala il tris sul Frosinone. La classifica

La Serie B scende in campo con la 30^ giornata.

Sono terminate le gare delle 14:00 della 30^ giornata del campionato cadetto. Prosegue instancabile la corsa verso la promozione dell’Empoli, impostosi allo stadio “Carlo Castellani” sull’Entella, grazie alla rete di Casale. Tre punti preziosissimi per i toscani, che volano a quota 59 punti in classifica, difendendo così la vetta dalle inseguitrici. Tris del Lecce fuori casa che archivia senza troppa fatica la pratica Frosinone, con una doppietta di Coda e una rete di Rodriguez, che consente ai salentini di non perdere terreno sull’Empoli primo. Può far festa anche il Vicenza che batte in casa il Pescara con un gol al 59° di Meggiorini. Non vanno oltre il pareggio Reggiana e Cosenza, fermatesi sull’ 1-1 frutto delle reti di Gliozzi e Varone.