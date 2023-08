Serie B, 2a giornata: vincono Bari e Parma, Vido salva la Reggiana. La classifica

Dopo la vittoria conquistata dal Pisa in casa della Sampdoria per 2-0, sono sei le sfide andate in scena sabato sera, valevoli per la seconda giornata del campionato di Serie B 2023/2024. Secondo successo di fila per il Parma che, dopo aver battuto la Feralpisalò all'esordio, vince anche contro il Cittadella fra le mura amiche dello Stadio "Ennio Tardini": decisive le reti di Benedyczak e Bernabé. Prima vittoria in campionato per il Bari che ha conquistato l'intera posta in palio in trasferta contro la Cremonese dopo il pareggio a reti bianche contro il Palermo. Vincono anche Modena e Sudtirol rispettivamente contro Ascoli e Feralpisalò. Il Venezia non va oltre l'1-1 contro il Cosenza, 2-2 tra Como e Reggiana. In gol (dal dischetto) anche l'ex Palermo Luca Vido. Chiuderà il secondo turno questa sera la gara tra Catanzaro e Ternana.