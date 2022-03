Serie B, 29esimo turno: le formazioni ufficiali dei match della 16:15

Le formazioni ufficiali dei cinque match di Serie B in programma questo pomeriggio alle 16:15, e validi per la ventinovesima giornata

Serie B entra sempre più nel vivo con tutti e 10 i match spalmati tra venerdì, sabato e domenica. Si torna in campo oggi con per 8 gare, tre delle quali attualmente in corso. A scendere in campo alle 16:15, invece, Frosinone-Alessandria, Monza-Vicenza, Pordenone-Como, Spal-Ascoli, Benevento-Crotone.