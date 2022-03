Serie B, 27esima giornata: Benevento-Cremonese, Brescia-Perugia, probabili formazioni

Le probabili formazioni dei match della ventisettesima giornata di Serie B, in programma questo pomeriggio alle 18:30 e alle 20:30

La Serie B è pronta a tornare in campo, con 10 match che verranno disputato tra martedì 2 e mercoledì 3 marzo per il ventisettesimo turno di campionato. Quattro le gare in programma oggi: 3 alle 18:30, una alle 20:30. Tra questi il big match tra Benevento e Cremonese, che si affronteranno al "Ciro Vigorito" La compagine campana è quarta con 46 punti, i lombardi primi a pari merito con il Lecce. Brescia in campo contro il Perugia cerca il successo per scalare la classifica. In contemporanea andrà in scena Ternana-Pordenone, Alessandria-Como chiuderà la giornata.