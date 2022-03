Serie B, 27a giornata: vincono Ternana e Brescia, pari tra Benevento e Cremonese

Terminati gli anticipi del pomeriggio validi per la 27a giornata di Serie B, vincono Brescia e Ternana, pari tra Benevento e Cremonese

Torna a vincere la Ternana dopo due sconfitte consecutive, i rossoverdi superano il Pordenone di misura con la rete di Pettinari. Profondo rosso per i ramarri, si tratta della sesta sconfitta di fila per la compagine friulana. Tre punti per il Brescia, nuova momentanea capolista del campionato cadetto, vittorioso al "Rigamonti" contro il Perugia. Ospiti in vantaggio con De Luca nel primo tempo, le rondinelle ribaltano nel finale con le reti di Bianchi e Palacio, quest'ultimo al secondo gol consecutivo. Pari infine tra Benevento e Cremonese, i grigiorossi vengono quindi scavalcati in panchina proprio dal Brescia. Al vantaggio campano di Improta risponde la rete di Baez, tutto nel primo tempo.