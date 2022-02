Serie B, 26esima giornata: colpo Lecce, ok Cittadella e Reggina, Pisa e Monza ko

I risultati dei match andati in scena questo pomeriggio e validi per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B

Si conclude questo pomeriggio il ventiseiesimo turno di Serie B, con i quattro match andati in scena alle 15:35. Colpaccio del Lecce in casa del Monza, che ritrova la vittoria grazie ad un penalty trasformato da Coda: per i pugliesi, primo posto in classifica insieme alla Cremonese. Brutto ko per il Frosinone, che cade sotto i colpi del Cittadella: decide la doppietta di Beretta e la rete di Tounkara. Vittoria per l'Ascoli in casa del Crotone che vola al settimo posto in classifica. Successo per la Reggina contro il Pisa, sconfitta dopo il pareggio a reti bianche contro il Parma.