Serie B, 25a giornata: il Monza frena, al ‘Brianteo’ solo un pareggio a reti bianche contro il Cittadella. La classifica

25a giornata di Serie B.

Sono state sei le gare che si sono disputate nel corso del primo pomeriggio. Vittoria senza storia quella ottenuta dalla Cremonese che ha asfaltato per 4-0 il Frosinone, cade anche il Chievo che cede 1-0 in casa del Cosenza. Vittoria esterna per la Reggina che non lascia scampo alla SPAL, rifilando 4 reti ai ferraresi in trasferta. Pareggi per Lecce e Pordenone che non vanno oltre l’1-1 rispettivamente contro Pescara e Ascoli; 2-2 pirotecnico tra Pisa e Vicenza. Solo un pareggio a reti inviolate per la sfida di alta classifica tra Monza e Cittadella, andata in scena questo pomeriggio al “Brianteo”. I brianzoli non approfittano della frenata dell’Empoli nella gara interna contro il Venezia, maturando solo un punto.