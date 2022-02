Serie B, 24a giornata: tre punti per Lecce e Benevento, pari Brescia-Frosinone

Nei match validi per la 24esima giornata del campionato di Serie B, vittorie per Lecce, Como e Benevento. Solo un pareggio tra Brescia e Frosinone

Si sono da pochi istanti concluse quattro delle sfide valevoli per la 24esima giornata del campionato di Serie B. Brescia e Frosinone si sono divisi la posta in palio nel match d'alta quota con i ciociari che sono andati vicinissimi al successo dato il gol di Canotto all'ottantottesimo minuto di gioco. Il pareggio della squadra di Inzaghi è clamorosamente arrivato due minuti dopo con la rete firmata da Proia. Sugli altri campi vittoria convincente per il Lecce che ha agguantato il primo posto in classifica. Il Benevento ha battuto, invece, il Cittadella in trasferta e il Como ha vinto per due a uno ai danni del Cosenza.