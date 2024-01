Serie B, 21esima giornata: pari per il Como, ok Cremonese, cade il Cittadella

I risultati delle sfide andate in scena questo pomeriggio alle 14:00 e valide per la ventunesima giornata di Serie B.

Prosegue il 21esimo turno del campionato di Serie B 2023/24 con i match della giornata. Dopo l'anticipo di ieri sera tra Sampdoria e Parma, terminata con un convincente successo della formazione ospite, questo pomeriggio sono stati 5 i match andati in scena alle 14:00. Pareggio del Como in casa della Reggiana, che conquista appena un punto e non risponde alla vittoria della capolista. Successo per la Cremonese, terza e a -1 dal secondo posto, sul campo dello Spezia. 1-1 il risultato della sfida tra Brescia e Sudtirol. Si arresta la corsa del Cittadella, sconfitto dalla Ternana in trasferta, dopo il successo casalingo contro il Palermo di Corini. Ko per il Catanzaro contro il fanalino di coda Feralpisalò. Alle 16:15 il programma della 21esima giornata proseguirà con le sfide Lecco-Pisa e Palermo-Modena.