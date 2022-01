Serie B, 19^ giornata: ok Lecce, frena il Benevento, il Monza pareggia al 95esimo

I risultati dei match della diciannovesima giornata di Serie B, andati in scena questo pomeriggio

Gol ed emozioni nella diciannovesima giornata di Serie B. Frena il Benevento sul campo della Spal: dopo un primo tempo brillante chiuso in vantaggio grazie alla rete di Tello, nei minuti finali Da Riva trova il pareggio, salvando la sua squadra dal terzo ko di fila. Fa festa il Lecce a Pordenone, grazie alla rete di Gargiulo messa a segno dopo 24 minuti di gioco. Rocambolesca, invece, la sfida tra Monza e Perugia. Nel primo tempo Valoti trasforma un penalty, in avvio di ripresa De Luca e Kouan firmano il sorpasso, al 95esimo Ciurria trova il pareggio in extremis.