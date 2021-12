Serie B, 16a giornata: vincono Benevento e Cremonese, pari Frosinone. La classifica

Terminate le prime quattro gare del sabato di Serie B, valide per la sedicesima giornata. Vincono Benevento, Cremonese e Spal. Solo pari per il Frosinone

Conclusi gli anticipi delle 14 del sabato di Serie B , gare valide per la sedicesima giornata del campionato cadetto. Vince ancora il Benevento in casa contro il Pordenone , tornano a sorridere anche Cremonese e Spal . Frosinone fermato dalla Ternana sull'1-1.

I sanniti conquistato la terza vittoria di fila che li proietta all'inseguimento delle prime tre. Dopo il vantaggio iniziale degli ospiti firmato da Butic, il Benevento la ribalta in due minuti con Elia prima e il nuovo entrato Di Serio poi. Vittoria anche per la Cremonese, in trasferta contro il Cosenza. Ai grigiorossi basta un gol per tempo contro i calabresi, reti firmate da Strizzolo e Valeri. Profondo rosso per la compagine rossoblu, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque.