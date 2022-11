Serie B, 14ª giornata: beffa Reggina, il Benevento pareggia in rimonta. La classifica

Finisce in parità, dunque, la sfida tra gli ex campioni del mondo Filippo Inzaghi e Fabio Cannavaro. Ennesimo risultato utile per i sanniti in trasferta dopo il successo di Ferrara contro la Spal prima della sosta. Il Benevento, prossimo avversario in campionato degli uomini di Eugenio Corini, raggiunge così quota 15 punti in classifica, agganciando Spal, Cittadella e Palermo che dovranno scendere in campo rispettivamente alle ore 15:00 e 18:00.