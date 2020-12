Serie B, 14^ giornata: ko Lecce, solo un pari per il Brescia, ok Spal e Cittadella. La classifica

Si conclude questa sera la 14^ giornata di Serie B.

La serie cadetta si prepara a salutare il 2020, con ben 8 match andati in scena dopo l’anticipo di ieri, che ha visto l’Entella cadere in casa della Salernitana. Sono state 16, infatti, le squadre scese in campo per la penultima sfida dell’anno dopo il match dell'”Arechi”. Successo casalingo del Monza contro l‘Ascoli grazie alle reti di Augusto e Frattesi. Ko del Frosinone sul campo del Cittadella, che matura così il quarto successo di fila. 1-1 il risultato del big match della 14^ giornata tra Pescara e Brescia. Successo della Spal contro il Lecce, pareggio rocambolesco tra Pisa e Chievo. Non vanno oltre lo 0-0 Cosenza e Venezia, che dividono la posta in palio. Solo una rete per parte nella sfide tra Vicenza-Reggina. Successo in extremis della Cremonese sul campo del Pordenone.

Salernitana-Entella 2-1

Cittadella-Frosinone 1-0

Cosenza-Venezia 0-0

Monza-Ascoli 2-0

Pescara-Brescia 1-1

Pisa-ChievoVerona 2-2

Pordenone-Cremonese 1-2

SPAL-Lecce 1-0

Vicenza-Reggina 1-1

Empoli-Reggiana (in corso)