Serie B, Como-Pordenone: l’ex Palermo La Gumina porta in vantaggio i lariani

Nei match di Serie B delle 20:30, validi per la decima giornata, il Como è in vantaggio sul Pordenone, a segno l'ex Palermo Nino La Gumina

Sono in corso i posticipi delle 20:30 validi per la decima giornata di Serie B. Nela sfida tra Como e Pordenone, i friulani sono in vantaggio grazie alla rete dell'ex Palermo, Antonino La Gumina, firmata al minuto 7.