Serie B, 10^ giornata: poker Spal, ok Salernitana e Frosinone. Risultati e classifica

Fischio finale per i 5 match di Serie B in programma questo pomeriggio.

Gol ed emozioni della 10^ giornata di Serie B andata in scena questo pomeriggio con cinque gare ormai conclusesi. La Salernitana vince per 1-0 contro il Cittadella e si conferma in testa, seguita dalla Spal, balzata al secondo posto grazie al poker messo a segno contro il Pisa. Solo un pareggio per il Lecce contro il Venezia, che permette al Frosinone di centrare l’aggancio in classifica grazie al successo per 3-2 maturato in rimonta contro il Chievo. Successo anche per la Cremonese contro l’Entella, centrato grazie alla doppietta di Strizzolo.

I risultati della 10^ giornata:

Ascoli-Pescara 0-2

Cremonese-Entella 2-1

Frosinone-Chievo 3-2

Lecce-Venezia 2-2

Salernitana-Cittadella 1-0

Spal-Pisa 4-0

Reggina-Brescia (in corso)

Domenica

15.00 Reggiana-Monza

21.00 Vicenza-Cosenza

Lunedì

21.00 Pordenone-Empoli