Semplici: “In Serie B grandi squadre come il Palermo. Ecco le favorite”

"Ci sono grandi squadre, realtà che sicuramente renderanno ancora più interessante questo campionato di Serie B, che già di suo è un torneo difficile". Lo ha detto Leonardo Semplici , intervistato ai microfoni di "Teleuniverso". Tra i temi trattati dal tecnico fra le altre ex di Cagliari e Spal , accostato anche al Palermo dopo le dimissioni di Silvio Baldini , anche le favorite per quanto concerne il nuovo campionato di Serie B 2022/23 .

"Le favorite in partenza, probabilmente, sono Genoa e Cagliari, perché credo che abbiano gli organici più importanti, anche se il mercato si deve ancora concludere. Però ci sono tante realtà che sicuramente puntano a far bene e a disputare un grande campionato. Ci sono grandi squadre come Frosinone, Benevento, Brescia, le neopromosse Bari e Palermo. Si sta vedendo secondo me un campionato molto affascinante", le sue parole.