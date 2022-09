Segre: “Felice di aver segnato già il primo gol. Vi racconto la trattativa…”

Jacopo Segre si è presentato bene allo stadio "Renzo Barbera" con il gol all'esordio siglato contro l'Ascoli, purtroppo per il Palermo non necessario per riagguantare il pareggio contro i marchigiani. Il centrocampista ex Torino sarà presumibilmente uno dei titolari del mister Eugenio Corini, condividendo la zona nevralgica del campo con Dario Saric e Leo Stulac. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa di Segre che parla dell'impatto avuto con la piazza palermitana: