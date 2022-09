Segre: “Bisogna ripagare la fiducia del City Group. Reggina? Pensiamo al Genoa ora”

In vista della delicata sfida casalinga contro il Genoa , il centrocampista Jacopo Segre si è presentato in conferenza stampa allo stadio "Renzo Barbera". Arrivato dal Torino, il classe 1997 si è già preso le chiavi della zona nevralgica della formazione titolare di mister Eugenio Corini . Dopo un esordio bagnato dal gol, che tuttavia non è bastato a recuperare il risultato con l'Ascoli, i rosanero sono usciti sconfitti contro la Reggina. Queste le dichiarazioni in sala stampa di Segre:

"Le idee sono chiarissime, come ho detto prima sono tanti nuovi e dobbiamo cercare di lavorare insieme per sfruttare al meglio le nostre caratteristiche. Abbiamo avuto difficoltà con la Reggina, ma la nostra testa è al Genoa. Dobbiamo cogliere occasioni importanti con grande aggressività. Gomes? Lo sto conoscendo, parlando inglese con lui. Sembra un bravo ragazzo e potrà darci una mano. City Group? Bellissima soddisfazione far parte di questo progetto. C'è nell'aria voglia di fare bene e c'è ambizione da parte di tutti. Bisogna cercare di remare tutti insieme perché sono occasioni che ti capitano poche volte nella vita. E' un'emozione per tutti quanti far parte di questa società, bisogna viaggiare tutti sullo stesso ritmo per ripagare la fiducia del City Group"