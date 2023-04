Schwoch: “Palermo? Non mi ha dato l’impressione di una squadra da playoff”

Così l'ex bomber Stefan Schwoch, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, per analizzare il campionato di Serie B in vista del rush finale. L'ex calciatore, durante l'intervista, si è soffermato in particolare sulle squadre coinvolte nella corsa playoff: tra queste anche il Palermo di Eugenio Corini, a -3 dall'ottavo posto.